Voici des Informations concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix dévoile une vidéo du rendu du jeu sur PsVita en passant par la fonction Ps4 Remote Play :De plus, il sera possible de rencontrer dans le jeu des Monstres Réincarnés. Ils seront redoutables, certains plus mignons et d’autres ultra-rares. Durant certaines Quêtes, il faudra en trouver, comme celle où il faut tuer un Castus doré pour faire un steak. Les récompenses obtenues seront évidemment gratifiantes :Pour rappel, le jeu Dragon Quest XI sortira au Japon demain sur Ps4 et 3DS…Sources : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-ps4-ps-vita-remote-play/ et http://nintendoeverything.com/dragon-quest-xi-introduces-reincarnated-monsters/