Dead Alliance est un jeu de tir à la première personne multijoueur nerveux peuplé de zombies dans un monde post-apocalyptique où d’anciennes bases militaires sont devenues les dernières cités-États du monde. Concevez votre escouade et prenez le contrôle stratégique de bases sur des cartes infestées de zombies, et utilisez les morts eux-mêmes comme des armes contre votre ennemi. Avec plusieurs inventaires différents comprenant des armes à feu ou des grenades à phéromones à votre disposition, combattez des armées d’ennemis et d’horribles mangeurs d’hommes tout en essayant de capturer et de contrôler le plus de bases possible. Le monde est en ruines et votre seul espoir de survie est d’utiliser les morts... ou de les rejoindre.