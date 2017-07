Voici une Information autour du jeu Hey! Pikmin :Gamekult a testé le jeu et lui accorde tout juste la moyenne, avec une note de 5/10. Ils n’ont donc pas été très convaincus par le titre de Nintendo. Pour rappel, le jeu sortira aujourd’hui même en France, en même temps que la New 2DS XL. En attendant d'avoir un opus plus ambitieux sur Nintendo Switch…Source : https://www.gamekult.com/jeux/pikmin-for-nintendo-3ds-3050762609/test.html

Who likes this ?

posted the 07/28/2017 at 12:35 AM by link49