Le jeuest disponible gratuitement dès maintenant sur la One.Le jeu sera disponible jusqu'auIl y a une réduction de 35% sur la version Eternal Collection (contient l'extension du Necromancien). Cette version est affichée au prix de 45.49€ au lieu de 69.99€Le service Xbox Game Pass rajoutera 7 nouveaux jeux au mois d'Août.Dead Rising 3 (j'ai juste kiffé)DiRT RallyLimbo (pépite)Metal Slug XXPharaonicSo ManyUltratronLe Xbox Game Pass coûte 9.90 € par mois et nous offre un accès en illimité à l'ensemble du catalogue.

posted the 07/27/2017 at 08:51 PM by leblogdeshacka