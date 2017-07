Ninja Theory a en effet annoncé sur son compte Twitter officiel que leur prochain titre Hellblade : Sanua's Sacrifice est passé GOLD aujourd'hui et qu'il est donc prêt à être mis en ligne pour sa sortie prévue pour le mardi 8 août prochain à destination des PlayStation 4 et PC. Une bonne nouvelle lorsque l'on sait que le développeur a dû réduire ses effectifs il y a quelques années et qu'il a rencontré quelques difficultés l'année dernière l'ayant mené à repousser la sortie du jeu.

