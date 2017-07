Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Retro City Rampage DX- Flip Wars- Ironcast- Sonic Mania- Troll and I- Minecraft Story Mode : Season 1- Mario + Rabbids Kingdom Battle- Azure Striker Gunvolt : Striker Pack- Redout- Axiom Verge- The Mummy DemasteredUn mois où Ubisoft sortira son premier gros jeu exclusif à cette console…Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=230662

posted the 07/27/2017 at 07:48 PM by link49