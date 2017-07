Echo du studio Ultra Ultra annonce que son TPS sortira sur PlayStation 4 et PC le 19 Septembre pour une 20enes d'euros.En (l’héroïne du jeu), après avoir été un siècle en stase, arrive à destination: un palais légendaire, une merveille d'une civilisation ancienne, toujours en attente de ses premiers occupants humains. En, en utilisant sa technologie, espère pouvoir ramener une vie qui n'aurait pas du être perdue ...Mais il deviendra rapidement claire que ce palace étudie tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites afin de l'utiliser contre vous en créant des Echoes qui seront basés sur votre façon d'agir.Si vous vous faufilé, ils seront plus prudents. Si vous tirez, ils vont commencer à tirer.À mesure que le palace s'arrête pour mettre à jour ses copies mortelles de En, vous avez une petite fenêtre d'opportunité pour agir sans conséquence, mais attention, lorsque le palace se réactive, vos poursuivants seront encore plus implacables.