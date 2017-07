Voici une Information autour de la Ps4 :- CastleStorm VR- Demetrios- Dino Frontier (PSVR)- Patapon Remastered- Shadow Tactics : Blades of the Shogun- The Long Dark Episode One: Do Not Go Gentle- The Long Dark Episode Two : Luminance Fugue- Hellblade : Senua’s Sacrifice- Mega Man Legacy Collection 2- Agents of Mayhem- Cities Skylines- Matterfal- Nidhogg 2- Sonic Mania- Undertale- Marvel’s Guardians of the Galaxy Episode 3 : More Than a Feeling- The Escapists 2- Thimbleweed Park- Uncharted : The Lost Legacy- F1 2017- Madden NFL 18- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy- Absolver- Warriors All-Stars- Everybody’s Golf- Redout : Lightspeed Edition- Windjammers- Yakuza Kiwami- Last Day of June- Life Is Strange : Before the StormUn mois d’août chargé donc…Source : http://twinfinite.net/2017/07/all-ps4-games-releases-for-august-2017/1/