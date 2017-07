Voila j'ai terminé Castlevania LOS Mirror of Fate HD sur PS3 et je trouve que c'est un bon jeu.Bon ce n'est pas un chef d’œuvre ni même un des meilleurs castlevania mais il reste sympathique et prenant.Grâce a un très bon rythme de jeu avec des phases de combat, d'exploration terrestre ou aquatique, d'énigme, de mini game, de boss ou encore de plates forme.C'est super prenant et on enchaine tout dans le château de Dracula car oui il y a une overdose de combat mais a chaque fois le déroulement des combats change, à la manière d'un god of war 3 (combat plus sur l'esquive, maintenant faut utiliser ta nouvelle compétence, attention aux attaques de l'ennemie au seconds plans etc).Le bestiaire est super varié et même s'il y a qu'un décor (le château de Dracula) on ne s'en lasse pas de le parcourir de long en large, grâce a des lieux très variés (bal de vampire, théâtre, égout, mine de lave, ruine des sorcières, atelier, tour, hall, cimetière etc) et en plus de ça le level design est vraiment génial, tous les niveaux sont collés entre eux et on peut y revenir quand bon nous semblent pour dénicher des secrets et autres trouvailles.Pour les Combats de Boss c'est du grand art, bon c'est beaucoup moins épique que LoS 1 forcément a la base c'est un jeu 3DS mais quel plaisir de les fight car encore une fois chaque boss à son propre gameplay (action, détruire des éléments du décor, l'esquive, les contres, l'arsenal etc). Rajouter a ça des QTE pour la mise en scène et vous aurez de très bon combat de boss.Malheureusement le jeu est très boudé par les puristes de la série car oui on se demande pourquoi le jeu porte le nom Castlevania, le scénario et les personnages sont complétement changés et pour une des séries les plus cultes du JV ça fait mal.De même pour le gameplay on a toujours l’impression de jouer a un god of war 2,5D c'est dommage et très triste que le petit cotè RPG de la série soit complètement absent.Mais bon j'ai pris du plaisir à faire ce jeu et même si ce n'est pas un grand jeu, il reste assez prenant et sympathique pour un beat em all.La suite...Lords of Shadow 2.