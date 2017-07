Voici une Information autour du jeu Uncharted : The Lost Legacy :Digital Foundry a analysé les versions Ps4 et Ps4 Pro :La version Ps4 Pro bénéficiera des mêmes améliorations que dans le jeu Uncharted 4 : A Thief’s End. L’IE native est à 1440p/30fps. L'éclairage, la physique et les qualités de texture sont au même niveau que ceux de l’opus précédent. La zone ouverte, qui se déroule en Inde, est la plus grande zone d'un jeu de la Saga Uncharted. Niveau durée de vie, celle du DLC est identique au premier Uncharted, sorti sur Ps3 puis sur Ps4, Uncharted : Drake's Fortune. Enfin, il y aura une analyse complète après la sortie du jeu. Pour rappel, le jeu Uncharted : The Lost Legacy sortira le 23 août prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1411993