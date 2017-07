D'ici quelques jours, les joueurs du pays du Soleil-Levant pourront mettre la main sur Dragon Quest XI. Le titre verra le jour à la fois sur la PlayStation 4 et la 3DS, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd’hui, c'est la version prévue sur la belle de Sony Interactive Entertainment. Sur le PlayStation Store japonais, il est possible de réserver le jeu et de l'installer dès à présent sur sa console.

Ainsi, nous en apprenons un peu plus sur le poids de cette production. Alors ? Une première installation de 9,9 Go est requise, la plateforme télécharge ensuite Dragon Quest XI en arrière-plan, le titre pèse au total 30,20 Go. Avis donc aux joueurs qui franchiront le pas de l'achat via la boutique en ligne nippone.



La date de sortie de Dragon Quest XI est fixée au 29 juillet 2017.