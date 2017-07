Révélé lors de la conférence Bethesda en Juin dernier à l'occasion de l'E32017, WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS nous revient avec les premiers aperçus presse du jeu, et il semble en avoir conquis plus d'un à en croire les preview des différents sites de JV et vidéos de chaînes Youtube dont celle de Carole Quintaine et Julien Chièze, néanmoins quelques défauts sont à noter notamment le manque de nouveautés laissant penser à une réédite de l'épisode précédent d'après le site Allociné et partagé par Jeuxvidéo.com manquant de prise de risques.



WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS débarquera sur PS4 Xbox One et PC le 27 Octobre 2017.



