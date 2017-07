Avec sa tablette graphique sous le bras pour illustrer certains passages importants, notre reporter à casquette(s) vous fait découvrir l'intégralité d'un niveau tout en excluant les quelques passages relatifs à l'histoire, pour ne pas divulgâcher la surprise à tous les amateurs de la licence. Outre une présentation presque exhaustive des mécaniques de jeu, c'est avant l'occasion de montrer de bonnes séquences de gunfights, où la subtilité sera mise de côté. Rappelons enfin que le titre doit sortir sur PC et consoles le 27 octobre. Bon visionnage à toutes et à tous !

Like

Who likes this ?

posted the 07/27/2017 at 12:17 PM by guiguif