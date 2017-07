Salut à tous, j'ai juste une petite question car je viens d'effectuer un achat d'une PSN card HK sur play-asia. D'habitude je paie directement avec ma CB mais cette fois j'ai payer avec mon paypal mais une fois le paiement effectué j'ai vu un truc qui m'a surpris sur paypal, comme quoi j'allais recevoir quelque chose à l'adresse enregistré sur la carte. J'ai été voir dans activité et il y a marqué une adresse de livraison.



Alors c'est quoi ce binz? Play-asia m'a toujours envoyé les codes par mail sans prendre en compte mon adresse, alors est-ce juste parce qu'ils mettent ça sur toutes les facturations que ce soit du physique ou démat? Je demande car je me suis rendu compte que je n'avais pas changer mon adresse sur paypal n'habitant plus à celle ci, ça me plait pas des masses.