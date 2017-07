Salut à toutes et à tous.Petite info intéressante pour les amateurs de comics issue de saga de jeu vidéo, Urban Comics (l'éditeur de l'univers DC chez nous) à annoncé la publication de plusieurs titres dans leur gamme Urban Games d'ici la fin de l'année.Au programme le tome 1 de la série Street FighterLe tome sortira le 03 Novembre pour 19€.Il y aura également un tome sur la série The Witcher (qui sera une suite de The Witcher 3 et ne comportera qu'un seul tome).Le tome sortira également le 03 Novembre pour 15€.Pour finir il y aura un nouveau tome de Batman Arkham Knight intitulé Génésis (bien qu'on attende toujours la suite du tome 1 paru il y à déjà un moment...).Ce volume sera centré sur l'antagoniste principal de Arkham Knight.Le tome sortira le 03 Novembre pour 20€.La série Injustice continuera également sa sortie dans la gamme Urban Games pour celles et ceux qui la suive.(le tome 10 sortira également le 03 Novembre).Il risque d'y avoir d'autres annonces d'ici la fin de l'année, selon les titres annoncés je referais une news.En tout cas c'est sympa de voir arriver ce genre de titre ici, je ne sais pas ce que donne la qualité des ouvrages mais à tester.