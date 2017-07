La traduction n'est pas terminée. Seulement 6 épisodes (sur 10, 51min chacun) disponible sur le blog de la yakusoku-fansub. La traduction est également très très lente, donc le drama sera probablement complet début 2018. Je compte le regarder dès que la traduction sera terminée, ça a l'air d'être un très bon drama avec mon actrice japonaise favorite Ishihara Satomi.Kono Etsuko rêve de devenir rédactrice dans un magazine de mode et pensait se rapprocher de son objectif en entrant dans une maison d'édition. Malheureusement pour elle, elle se retrouve affectée au service de relecture et de correction. À elle les joies de traquer les fautes d'orthographe et les incohérences dans les articles qui vont être publiés. Malgré tout, elle fait tout pour remplir sa tâche au mieux, n'hésitant pas à partir à l'autre bout du Japon pour vérifier qu'un article respecte bien son contexte ou à mener sa propre enquête sur une affaire traitée dans un article de revue. Finalement, le nouveau travail d'Etsuko n'est peut-être pas si inintéressant qu'il n'y parait ...

Who likes this ?

posted the 07/27/2017 at 10:40 AM by ioop