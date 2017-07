Excellent drama sur 4 saisons avec un épisode spécial entre la saison 3 et 4.Probablement une 5ième saison prochainement.L'un de mes dramas préférés également, et probablement le plus long.Le DR House japonais féminin.Très bonne actrice.A regarder sans hésiter !Disponible sur le site de la Drama-Jinso-Fansub.La Saison 4 est actuellement en cours de traduction (seulement 2 épisodes sur 11 dispo depuis fin 2016.Ils sont très très lent à sortir la traduction, donc la saison 4 complète probablement dispo pour début 2018.Daimon Michiko est une chirurgienne indépendante de 37 ans faisant partie d'un «service de placement de médecins». L'environnement hostile au sein des hôpitaux a conduit de nombreux médecins à se retirer de leurs postes, obligeant ainsi les hôpitaux à faire usage de médecins indépendants afin de combler les places vides ou du moins temporaires. Avec ses vêtements flashy et son attitude excentrique, Michiko est bien loin de se présenter comme un quelconque médecin. Elle affiche un comportement odieux à l'hôpital, respecte scrupuleusement ses horaires de travail, n'effectue jamais de tâches inutiles ou ne nécessitant pas une licence médicale et se soucie encore moins des luttes de pouvoir au sein des hôpitaux. Tous ignorent pourtant comment elle a acquis ses compétences de haut niveau lui permettant d'exiger en retour des sommes exorbitantes, et celle-ci entretient un mystère encore plus grand autour de sa vie privée ...