Les jeux/consoles que vous avez prévu d'acheter d'ici fin 2017? Perso : Aout : Uncharted Lost Legacy Septembre : Metroid Samus Return's Octobre : Super Mario Odyssé Novembre : Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune Décembre : Xenoblade Chronicle 2(j'espère) Et vous?

Who likes this ?

posted the 07/27/2017 at 10:27 AM by ouroboros4