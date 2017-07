Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire , les backers qui avaient eu la clairvoyance de débourser généreusement 60$ ou plus lors de la campagne de financement du jeu déjà culte Mighty No.9 dans l'objectif qu'Inafune puisse enfin se prendre des vacances bien mérité devaient recevoir en contrepartie une boîte de jeu rétro exclusive . Malheureusement pour eux , 1 an plus tard Inafune et sa clique devenu maintenant riche n'avaient toujours pas donné de nouvelle à ce sujet. Toutefois, depuis 3-4 jours il y a quelques chanceux qui ont finalement reçu le saint graal après plusieurs mois d'anxiété.Megaman devant l'objet tant convoitéEn fait, c'est une grande nouvelle pour ceux qui ont payé au grand minimum 40$ supplémentaire car la boîte a un rendu totalement de qualitay et pour couronner le tout le magnifique manuel de jeu est beaucoup trop grand pour actuellement rentrer dans la boîte mais bon on ne va pas faire la fine bouche face à un tel objet de collection .