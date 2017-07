Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Capcom dévoile plusieurs vidéos pour montrer les armes du jeu :De plus, Capcom organise un concours. La meilleure arme créée apparaitra dans le jeu :Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, sur Ps4 et Xbox One, et plus tard sur PC, et exclusivement sur Ps4 au Japon…Source : http://gematsu.com/2017/07/monster-hunter-world-14-weapon-types-overview-trailers