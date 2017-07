Voici une Information concernant le jeu Marvel vs Capcom Infinite :La démo de Marvel vs Capcom : Infinite avait rencontré quelques critiques, principalement focalisées sur le visage de Chun Li. Cependant, Capcom réglera ce souci avant le lancement du jeu.D'autres personnages verront également leurs apparences arrangées, tels que Dante. Yoshinori Ono précise cependant qu’il ne peut pas encore dévoiler le rendus finaux, le jeu étant toujours en développement. Pour rappel, le jeu sortira le 19 septembre prochain…Source : http://segmentnext.com/2017/07/27/capcom-will-fixing-chun-lis-face-marvel-vs-capcom-infinite-release/

posted the 07/26/2017 at 11:53 PM by link49