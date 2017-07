IGN propose un unboxing de la figurine Crash Bandicoot de First4Figures. Alanah Pearce nous dévoile la statue en version classique. La version Exclusive étant uniquement sur le site www.first4figures.com La figurine donne envie bordelElle sera disponible en Septembre pour 59€ pour la classique et 89$ pour l'exclusive. www.first4figures.com Exclusive

Like

Who likes this ?

posted the 07/26/2017 at 11:18 PM by leblogdeshacka