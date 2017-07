Eruyt Village

Le theme du village Eruyt qui rend le lieu encore plus mystique.









On the Riverbank

La musique qu'on entend dans certains campements et surtout celui de la plage de Phon, joie et mélancolie.









Boss Battle

l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleurs theme de combat de boss que j'ai entendu dans un FF, tellement épique a partir de 00:47









Respite

Belle petit musique qu'on entend notamment lorsqu'on sort d'un certains sanctuaire avant d'arrivée dans une certaine vieille ville (qui possède aussi un magnifique theme)









The Zodiac Age Music Box Arrangement

Theme bonus trouvable dans l'OST





J'ai fini Final Fantasy XII The Zodiac Age il y a peu (j'en reparlerais quand j'aurais un peu plus poncé ce qu'il me reste a y faire), et si ya bien deux trucs qui m'ont marqué c'est bien sa magnifique direction artistique et surtout l'OST de Hitoshi Sakimoto (le meilleur en ce qui concerne l'heroic fantasy je pense) qui l'accompagne et qui est juste sublimée dans cette version PS4 grâce a la réorchestration qu'elle a subit.Perso je pense que de manière globale c'est mon OST de FF préféré avec celle du 13 (Hamauzu).