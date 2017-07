Voici des Images du jeu Super Mario Odyssey :Il y a de nombreux cactus dans le Désert d’Atchinya. Il faudra donc faire attention aux épines.Un magasin dans la ville sera tenu par des hôtes avec des drôles de chapeau.Mario peut également grâce à un de ses pouvoirs escalader les plus hauts immeubles très rapidement. Pour rappel, le jeu sortira le 27 octobre prochain…Source : https://twitter.com/mario_odysseyJP

Like

Who likes this ?

posted the 07/26/2017 at 08:13 PM by link49