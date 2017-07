Ça m'en a tout l'air en tout cas, franchement c'est juste hallucinant à quel point le jeu est déjà bourré de contenu par rapport à son lancement, voir aux autres jeux du meme genre, alors qu'on en est qu'a la 2 éme Saison (Capcom ont promis 5 saisons minimum). Rien que ce mois ci 2 maps (splendide) et un nouveau perso Abigail. Franchement le jeu prends de plus en plus d'clat, j'ai plus trop rejoué au jeu depuis fin Mai pour cause de la hype Tekken 7, mais maintenant que je retourne à SFV le jeu est juste grandiose, l'infrastructure du Online est juste la meilleur dans le genre. Et franchement si Capcom continue de supporté le jeu à ce rythme ça ne peut être que meilleur.