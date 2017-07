Au dimanche 23 juillet, la PlayStation 4 se serait vendue à hauteur de 5 002 366 exemplaires. Parmi elles, 4 685 069 sont des consoles PS4 standard, tandis que 317 297 sont des PS4 Pro. Il ne faut pas oublier que le Japon a longtemps était privé de stocks en ce qui concerne la version Pro de la machine et il est donc normal que cette dernière n'affiche pas un bilan aussi radieux que dans le reste du monde. Il y a fort à parier que la console connaisse un nouveau sursaut d'ici quelques jours avec le lancement d'un certain Dragon Quest XI le 29 juillet.

posted the 07/26/2017 at 07:27 PM by gat