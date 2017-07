Hello tout le monde,J'avais déjà posté un article pour prendre de vos précieux conseils concernant l'achat d'un home cinema. J'avais jeter mon dévolu sur le pack suivant :http://www.son-video.com/Rayons/pack-home-cinema/Klipsch-Reference-R28F-System-51.htmlLe hic c'est que j'ai pas du tout la configuration pour faire passer tous les câbles et le budget va monter avec l'ampli + les enceintes surround pour le dolby atmos.Du coup j'ai changé de gamme et pense me faire un bon gros home cinema dans 5 ans quand je serai dans ma nouvelle baraque. Du coup je pense opter pour un système sans fil et tout en un. C'est là que j'ai besoin de vous. J'ai isolé 3 produits:Bose SoundTouch 300 + Acoustimass 300 + Virtually Invisible 300prix: http://www.son-video.com/Rayons/Systeme-home-cinema/Bose-SoundTouch-Acoustimass-Virtually-Invisible-300.htmlTest: http://www.lesnumeriques.com/enceintes-home-cinema/bose-acoustimass-300-p35169/test.htmlSamsung HW-K950 (technologie Atmos)Prix: http://www.son-video.com/Rayons/Barre-de-son-Atmos/Samsung-HW-K950.htmlTest: http://www.lesnumeriques.com/enceintes-home-cinema/samsung-hw-k950-p30669/test.htmlYamaha YSP-2700Test: http://www.lesnumeriques.com/enceintes-home-cinema/yamaha-musiccast-ysp-2700-p33777/test.htmlprix : http://www.son-video.com/Rayons/Barre-de-son/Yamaha-MusicCast-YSP2700.htmlLG SJ9Prix: http://www.son-video.com/Rayons/Barre-Son-Atmos/LG-SJ9.htmltest: http://www.lesnumeriques.com/enceintes-home-cinema/lg-sj9-p39139/test.htmlPS: J'ai une pièce ouverte salon-salle à manger (40m2) + cuisine en L de 15m2 et une tv 4k OLEDMerci les gars