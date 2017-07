News en vrac

je peux comprendre le pessimisme et le scepticisme de certains quand on connait les adaptations catastrophiques qui ont été faites avant comme Dragon Ball évolution. On sent bien que ceux qui ont fait ce film ne connaissaient rien au manga d’origine. Mais moi je n’y suis pour rien là dedans Je ne veux pas refaire vivre la même chose aux fans de Nicky Larson et City Hunter. Je sais et je sens que j’ai une responsabilité sur mes épaules mais que les fans (dont je fais parti) se rassurent, mon but sera d’être le plus fidèle possible au manga. Par contre, si après les premières images, les fans s’aperçoivent que je n’ai pas respecté le manga, là ils pourront se lâcher, je l’aurai mérité

Parmi les messages j’ai senti que certains étaient déçus que ce soit des français qui s’y collent. Ils auraient préféré sans doute des gros studios américains. Notre distributeur est américain c’est déjà pas mal, même s’il est évident que je veux faire rire le public avec ce film, je ne veux surtout pas négliger la dramaturgie et le côté action présents dans le manga. C’est l’habile mélange entre ces trois genre qui fera que le film sera réussi ou non.

Comme je l’ai dis précédemment, mon but n’est surtout pas de faire une farce ou un coup. Je veux du rire, du drame et de l’action. La démarche est sincère. J’aime Nicky Larson j’aime City Hunter et je veux faire le film que j’aurais moi-même aimé voir au cinéma.

Revenons à Nicky Larson, est-il vrai que tu vas interpréter Nicky ? Un petit egotrip ou tu vois vraiment comment amener le personnage ? (faudra faire un peu de muscu me dit-on sur twitter )



Oui c’est vrai. Donc forcément ça va passer par une transformation physique : les cheveux, les yeux et beaucoup de muscles en plus. Il n’y a que sur la taille ou malheureusement je risque d’être un peu battu. Je vais même suivre des entrainements.

Cet aprem', en parlant des futures adaptations en film de manga, celle de Nicky Larson (City Hunter) est venue sur le tapis. En en discutant, j'ai trouvé et posté un lien d'une interview de Philippe Lacheau parlant du projet.