Le jeu est sortie sur NES (aussi sur GB)1985Deux joueurs face à face.Les deux participants commencent avec cinq balles de chaque coté de la table.Le but, les dix balles doivent finir d'un côté de la table pour déclarer le vainqueur.Voici les images du remakeRemake prévus en automne 2017Cette version proposera un mode en ligne

posted the 07/26/2017 at 05:47 PM by nicolasgourry