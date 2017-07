Vous l'aviez peut-être oublié, mais Square Enix avait bien prévu de greffer une extension multijoueur sur Final Fantasy XV, au-delà des épisodes narratifs consacrés aux compagnons de Noctis et aux multiples mises à jour annexes allant de la Regalia tout-terrain aux parties de pêche en réalité virtuelle.Cette extension multijoueur vient d'être baptisée Frères d'armes et fera l'objet d'une bêta du 3 au 8 août.Notons d'abord qu'il faut avoir investi dans le season pass pour avoir le droit d'intégrer cette bêta et qu'elle nécessite en outre un abonnement PlayStation Plus/Xbox Live Gold car elle ne proposera que des quêtes en ligne. Proposant des missions pour des groupes de 4 joueurs au maximum, ce mode multijoueur permettra de concevoir un avatar personnalisé et de sauvegarder jusqu'à 8 personnages différents pour ceux qui aiment faire des essais. Dans la version complète, ces avatars augmenteront de niveau en gagnant de l'expérience et les joueurs gagneront des options de personnalisation supplémentaires, sachant que Noctis, Ignis, Gladio et Prompto seront jouables ultérieurement. La bêta installera son quartier général dans le Vieux Lestallum et permettra de lancer 3 séries de 3 quêtes, sachant qu'il sera impossible de jouer seul. Dans la version complète, la base des opérations sera située au coeur de Lestallum avec davantage de fonctionnalités, dont des quêtes que l'on pourra lancer en compagnie de l'intelligence artificielle plutôt que d'autres joueurs.Sur les 7 types d'armes prévus au total, la bêta permettra d'en manier 4 (katanas, masses, dagues et shuriken) sachant que certains mouvements sont différents de ceux de Noctis. Les armes sont dotées d'un niveau, de compétences et sont améliorables sous certaines conditions. Les emblèmes royaux confèrent des pouvoirs spéciaux, mais chaque avatar ne pourra équiper qu'un emblème parmi les 4 disponibles. Chaque emblème améliore différentes capacités de combat, le but étant donc de former une équipe complémentaire. Après chaque quête, les membres du groupe se retrouvent au campement et contribuent au repas en fournissant chacun un ingrédient récolté durant la quête.A noter que les joueurs obtiendront des « fragments du météore » en complétant les quêtes, mais ceux-ci ne seront utiles que dans l'extension complète, où ils feront office de source énergétique pour développer les fonctionnalités de la ville et obtenir de nouvelles quêtes. Sur le plan de la communication enfin, cette bêta permettra de discuter avec les autres joueurs du groupe par chat vocal ou avec des messages prédéterminés, tandis que l'extension complète offrira d'autres fonctionnalités (création de groupes réservés aux amis, personnalisation des messages prédéterminés, appréciation des autres joueurs après une quête et système de photos). La sortie complète de l'extension multijoueur n'a pas encore de fenêtre de lancement.