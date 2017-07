Voici une Information autour du jeu Hey! Pikmin :Les tests tombent. Voici les notes :- My Nintendo News - 8/10- Cubed3 - 8/10- GamingNexus - 8/10- Wccftech - 7.8/10- Critical Hit - 7.5/10- HobbyConsolas - 7.5/10- InsideGamer - 7/10- VideoGamer Portugal - 7/10- SpazioGames - 7/10- Gameblog - 7/10- Nintendo Insider - 7/10- Nintendo Life - 6/10- Gamer.nl - 6/10- Vooks.net - 3/5- Metro GameCentral - 5/10- TheSixthAxis - 5/10Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi, en même temps que la New 2DS XL…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1411452

posted the 07/26/2017 at 03:22 PM by link49