Le mois prochain, la PS4 accueillera un autre opus de la saga Uncharted, The Lost Legacy, un épisode que nous avons pu entrevoir récemment. Mais quid de la suite pour Naughty Dog ? En dehors de The Last of Us II bien entendu.



C'est justement ce que nous avons cherché à savoir en interviewant Shaun Escayg, directeur créatif sur The Lost Legacy, et les réponses que nous avons obtenu valent le détour. En effet, nous avons évoqué un certain Savage Starlight et il se pourrait bien que nous ayons mis le doigt sur un éventuel projet de Naughty Dog.

JVL : "En dehors de l’action/aventure avec Uncharted et l’ambiance post-apocalyptique de The Last of Us, quel genre aimeriez-vous exploiter à l’avenir ?

Moi ou Naughty Dog ?"



JVL : "Les deux."



"Je ne pense pas que les membres de Naughty Dog soient focalisés sur des genres en particulier. Moi personnellement, j’adorerais faire un jeu de science-fiction. C’est ma préférence."



JVL : "Comme Savage Starlight par exemple ?"



… "Hmm" (ndlr : il y a eu un flottement après avoir prononcé ces mots, avec un sourire aussi bien du côté de Shaun Escayrg que de Arne Meyer, un rictus un brin crispé, embarrassé, mais amusé, qui pouvait potentiellement en dire long)



JVL : "Vous avez glissé deux références à Savage Starlight, dans The Last of Us et Uncharted 4 : A Thief’s End"



"Oh ! Vraiment !" (rires)



JVL : "Et vous avez utilisé le même procédé au moment de teaser The Last of Us..."



Argh (rires) "Vous allez devoir poser la question à Neil Druckmann sur ce sujet, je ne sais pas. Pour moi, quelque chose d’audacieux et de brut dans un monde de science-fiction serait parfait."