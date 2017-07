Une fonction chiante du rift et qu'il faut non seulement activer une fonctionnalité pour pouvoir même espérer lancer les jeux SteamVR, mais qu'en plus il est impossible de les ajouter à l'Oculus Home, ducoup faut toujours jongler entre SteamVR et l'Oculus Home (c'est super chiant)



Oculus vient de régler ça avec une nouvelle maj permettant enfin d'ajouter ses jeux steam sur sa bilbiothèque Oculus. La hache de guerre est-elle en train de s'enterrer ?