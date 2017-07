Square-Enix donne une bonne nouvelle pour les possesseurs du season pass.LA BETA DE TEST de FF XV Frères d'armes débutera le 3/08 pour les possesseurs du Season Pass + (XBL Gold ou PS)Pour info, c'est le mode multijoueur!C'est qui le champion alors! C'est FF15! Oubliez les jeux de ligne comme Spatoon , Arms ou DBZ! Elle est là l'innovation! Vous rêvez de faire un road trip entre pote! Chercher des fruits ensemble, faire de la pêche ensemble, cuisinier ensemble! FF15 réalisera vos rêves les plus fous!

posted the 07/26/2017 at 01:48 PM by lion93