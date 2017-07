Bilan:

Pas mal le titre, n'est-ce pas pour rameuter du mondeUn peu fanboy à mon goût mais bon, ce n'est pas grave, n'est ce pas ?Alors Splatoon 2 s'est donc vendu à environ 650.000 dès sa première semaine au Japon !! Joli !!Autre bonne nouvelle: la Switch n'est plus en rupture ?!!!!!!Allez les Pro-N, tous avec moi !!!"VIVE NINTENDO !!! YOUPI YOUPI !!!!!Un N-Sex qui découvre les chiffres Media Create:Un Pro-N japonais qui a enfin réussi à mettre la main sur une Switch, c'est la fête !Le plus célèbre Pro-N du site montre euh... sa joie "extrêmement naturelle"On salut tous son ami qui a bien du courageMerci Nintendo d'avoir tenu votre parole, votre restock fait très plaisirNe nous décevez pas la semaine prochaine !Vive Splatoon ! Vive le paintball !!BOUM BOUM BOUMAttendez, qu'est ce que c'était ?Je ressens des secousses !?!OH MON DIEU !!! Dragon Quest XI arrive et va tout défoncer !!!!