Salut à tous.j'aurais besoin de votre aide pour le serment solaire, pour arriver au niveau 3 il me faut 30 médailles (j'en ai déjà 15) pour obtenir un sort pour le platine!Mais j'ai vraiment du mal à trouvé du monde à aider et le farme marche tellement mal en offline...Je suis lvl 219 (oui je sais c'est haut) et on pourrait soit se faire des boss ou si vous en avez de trop me les donner (copier votre sauvegarde avant)si vous êtes chaud je vous attends sur PS4!