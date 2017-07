Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Nintendo a mis son planning à jour. On peut voir que pour le prochain Pokémon, il n’est pas sûr que le jeu voit le jour l’année prochaine, mais peut-être plus tard, en 2019. Il va falloir se montrer patient donc pour partir à la capture de Pokémon sur Nintendo Switch…Source : http://thisgengaming.com/2017/07/26/nintendo-lists-pokemon-nintendo-switch-release-date-as-2018-or-later/

