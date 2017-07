Excellent drama sur 2 saisons (l'un de mes préférés). Excellent casting (avec Yamapi), bonne OST.Saison 1 : 11 épisodes + 1 épisode spécial.Saison 2 : 11 épisodes.A regarder sans hésiter !Disponible sur Asia Choc, traduit par la Newsasia Fansub (Saison 1) et la Asiafan Heaven (Saison 2).L'épisode spécial est dispo sur dl.roadrunner5L'Hôpital Shohoku a mit en place une unité médicale d'urgence héliportée, 4 jeunes médecins viennent de rejoindre cet hôpital et il n'ont qu'un seul but : Rejoindre cette unité. Très vite, ils vont se rendre compte que la pratique dépasse de loin la théorie et Kuroda Shuji qui est leur superviseur, ne compte pas leur faciliter la tâche. Pour lui c'est simple : si ces nouveaux veulent avoir la chance de monter dans l'hélicoptère, ils devront faire preuve de talent et avoir des nerfs d'acier, car seuls les meilleurs iront en mission ...