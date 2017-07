Également appelé Sekai no Chuushin de Ai wo Sakebu.Bon drama, un bon duo.11 épisodes de 45min.A regarder sans hésiter !Disponible sur anime ultime, traduit par la Drama-Life.Un jeune homme se tient en haut d’une falaise australienne. Son nom : Sakutaro Matsumoto. Ses moments de bonheur avec sa petite amie lui reviennent en mémoire. Puis il se réveille. Nous sommes en 2004, au japon, et il a 34 ans. Cela fait maintenant 17 ans qu’il vit dans un monde sans elle. Il décide alors de retourner sur les lieux de son adolescence où il va revivre la perte de son grand amour, Aki, emportée par une leucémie à 17 ans. Maintenant médecin-chercheur, il a vécu comme si une partie de lui-même avait disparu avec elle. Une histoire d'amour pure et bouleversante où le passé et le présent se rencontrent ...