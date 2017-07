Le jeu est basé sur le film sortie en 2015 de Tian Xiao Peng.Le jeu est développé par le studio chinois October Media en collaboration avec Sony Japan, pour exploiter autant que possible les capacités de la PS4 et tenter de rendre le jeu encore meilleur que le film original.Les joueurs pourront jouer Monkey King ou Jiang Lieur avec les mêmes mouvement que dans le film, et c'est une aventure ou l'on devra détruire des monstres.Le jeu comprendra l'histoire du film, mais ajoutera également de nouveaux chapitres et des ennemis.