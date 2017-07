Yop les gens,J'écris un article ici car pas moyen de trouver de réponses sérieuses sur le net (y compris sur le blog ps...).Bon j'ai un souci avec mes manettes ps4, j'en ai 2, acheté en même temps que la console day one) et je rencontre le souci sur les 2. Je précise qu'elle ont été achetées le même jours et que j'ai dû surement les recharger, via le chargeur officiel sony ps4, le même nombres de fois (je fais des sessions assez longues, du coup dès qu'un pad est vide, je prend l'autre et je recharge le pad en question directement et ainsi de suite).Voilà le souci: mes pads se déconnectent tout seuls sans prévenir. ça ne le fais pas tout le temps mais par "période", genre pas trop de problème pendant 2-3 semaines, puis problème récurrent pendant 1 ou 2 semaines par exemple. Quand ils se déconnecte pas, les touches répondent mal, genre appuyer 2 fois sur le même bouton, déplacement des perso qui parte dans tout les sens...Voilà la configuration de mon matériel:-Mes 2 consoles, ps4 et One sont connectées au réseau en wifi, idem pour mon ordi et mon tel portable.-Mes consoles sont placé dans un meuble avec plaques en verre (norstone esse).Quelqu'un aurait il rencontrer le même problème? Et auriez des idées de solutions?Merci à vous