Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo vient de dévoiler son dernier bilan financier. On apprend ainsi que Nintendo a distribué 4 700 000 Nintendo Switch dans le monde fin juin 2017. 13.60 millions de jeux Nintendo Switch ont d’ailleurs trouvé preneurs.Plus précisément :- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 3.92 millions- Mario Kart 8 Deluxe : 3.54 millions- 1-2-Switch : 1.22 million millions- ARMS : 1.18 millionsLa Nintendo Switch accueille donc déjà 4 million-sellers en 4 mois seulement...Sources : http://nintendoeverything.com/nintendo-q1-financial-results-fy32018-switch-at-4-7-million-shipped-total/ et : http://nintendoeverything.com/nintendo-million-sellers-july-2017/