Bonjour,



je suis depuis peu passer au smartphone, un iPhone SE.



Je viens vers vous pour connaître les meilleurs que vous connaissez. Je ne suis intéressé que par des "petits" jeux en 2D. Typé arcade, scoring, addictif,... j'aime aussi les tower defense.



J'ai déjà les différents Pac-Man, Arkanoid, Tilt to Life, Plant vs Zombie 2 et The Creeps.



Si vous connaissez aussi un bon Candy Crush like sans le pay to win, ce serait cool.



Merci.