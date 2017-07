Bonjour à tous !

Je reviens une énième fois solliciter les connaissances de certains membres de la communauté

Je cherche toujours un pc qui pourrait faire tourner dolphin et pcsx2 en 1080p/60fps , et aussi sonic generations et les all stars racing , à moindre coup

On me propose un rog g20 équipé d'un core i5 4460, d'une gtx 760 et de 8go de ram

Et voilà la question fatidique ...

Est-il suffisamment puissant pour ce que je veux en faire ?

Merci D'avance à ceux qui répondront