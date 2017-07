Voici une Information autour de la Nintendo Switch et du jeu Splatoon 2 :On sait que le jeu 670 955 exemplaires en trois jours au Japon selon Famitsu, sans compter les ventes sur l’eShop. De plus, la Nintendo Switch selon Famitsu s’et écoulée à 102 000 unités cette semaine, portant son total à 1 205 087 exemplaires au total sur ce marché. L’effet Splatoon 2 a donc bien eu lieu…Source : http://www.gamepur.com/news/27261-splatoon-2-japan-sales-report.html

Who likes this ?

posted the 07/26/2017 at 06:34 AM by link49