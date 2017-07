Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Une petite vidéo comparative a été mise en ligne :On peut voir, ou pas, les différences entre les deux versions. Pour rappel, le jeu sortira le 12 septembre prochain…Source : https://www.gonintendo.com/stories/285945-rayman-legends-definitive-edition-more-footage-wii-u-comparis

Like

Who likes this ?

posted the 07/25/2017 at 11:12 PM by link49