Bonsoir à tous !Voilà j'ai toujours été un ultra fan des street fighter. Mais malheureusement le 5 m'a fortement déçu malheureusement et du coup en manque de jeu de combat j'ai décidé de tester , pourquoi pas, Tekken 7 et Guilty Gear ( Pas encore reçu celui là ) et bordel comment sur Tekken ,malgré que je sois une merde, je m'amuse beaucoup plus que sur Street c'est incroyable et en même temps sa m'énerve d'aimer plus Tekken à Streetcar de base j'ai toujours eu plus de plaisir sur Street.Mais bon voilà force est de constaté que pour moi sur Tekken même si niveau gameplay je préfère de loin Street 5, j'ai plus l'impression d'être devant un jeu complet avec tekken quand Street 5 donne plus l'impression d'être un jeu encore en construction.Du coup j'aimerai savoir : Vous êtes plus Street fighter 5 ou Tekken 7 ?Ps : Quelqu'un sait si Tekken 7 s'est bien vendu ? On m'a dit que bandai était satisfait et tout mais je sais pas du tout si c'est vrai ou si il a fait un bide...