Hello la sphère,Ce soir, je vous propose un avis concis sur 3 films que j'ai visionné ces dernières semaines. Voici ma sélection :: L'histoire nous raconte le quotidien de Leonard Shelby (aucun lien avec la famille Shelby de Birmingham) cherchant à mettre la main sur l'homme ayant tué et violé sa femme. Le seul hic c'est qu'il est atteint d'amnésie antérograde à court et long terme ce qui l'empêche de mémoriser quoi que ce soit.Un film sorti en 2000 et dont je n'avais jamais entendu parler. Au casting on retrouve Guy Pierce (Leonard), Carrie-Anne Moss (Natalie & Trinity dans la Matrice) et Joe Pantaliano (Teddy son acolyte).L'originalité du film, c'est que l'on suit les événements de la quête de vengeance de Léonard l'amnésique depuis la fin du récit. Soit la mise à mort de Teddy.Ainsi on remonte progressivement, par l'intermédiaire de petit fragments d'histoire qui se précède temporellement, le cheminement des pérégrination de Leonard afin demais surtout pourquoi Leonard nous raconte cette anecdote concernant, un amnésique qu'il a rencontré par le passé lorsqu'il était inspecteur des fraudes pour une compagnie d'assurance.La narration en plus de sortir des sentiers battu, nous offre une perspective différente sur l'identité et les motivations de chaque personnages rencontrés au début du film. Bien que le format peu dérouté, le film est particulièrement profond dans son propos car on nous pousse a avoir une réflexion sur la notion d'identité, l'importance des souvenirs sur nos buts dans la vie et surtout leur capacité limite mystique à "modeler" un monde.Bien que le rythme peut s'avérer assez lent, le film se laisse savourer au fur et à mesure que l'on égratigne le vernis qui entoure cette quête légitime qui porte le personnage principale. Toujours plus curieux de savoir où on nous emmène.Synopsis perso : C'est en apprenant que leur mère adoptive s'est fait descendre dans une superette par des voyous d'un quartier de Détroit que 4 frères se réunissent afin de comprendre mais surtout faire payer ceux qui auront commis cet acte.Un film que je connaissais de loin car Mark Walhberg y aura figuré, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le voir. Voici une erreur corrigé et quelle agréable surprise. On a affaire ici à un film mêlant drame, humour et action en même temps. Et ce savant mélange fonctionne tant il y a synergie et complicité entre les 4 frères de couleurs différentes mais ayant au moins un point en commun, l'amour qu'ils portaient pour leur sauveuse et mère.Entre les fusillades, courses poursuites, les piques que se balance continuellement les frères entre eux et leur badasserie, on ne peut que ressentir de l'empathie pour leur destin.En somme, un bon moment passé avec une petite déception quant à une intrigue qui aurait gagné à être plus creuser concernant la vie des différents frères avant leur venu dans la ville. Sinon dans l'ensemble c'est un régal.Si vous recherchez un film d'action à la sauce Indiana, passé votre chemin. Ce n'est pas ce qui est proposé ici. A la manière d'un One Piece qui raconte l'histoire d'une romance d'un jeune homme qui recherche le trésor de Gold Roger sur une île dont on doute même de l'existence, ici on a affaire à un explorateur, ancien officier, obsédé par cette quête fantastique qui n'aura de cesse de lui envoyer des chants de sirènes tout le long de sa vie.Ce qui rend ce film incroyable, c'est avant tout son ambiance et l'exploration selon les yeux d'un homme lambda cherchant en premier lieu à se faire un nom au sein d'une société élitiste et cruelle. Il y est dépeint la poursuite d'un rêve au prix de nombreux sacrifices (famille, argent, dignité) et faisant toucher du doigt au personnage principal l'enfer puis le paradis puis l'enfer puis le paradis, etc...Sans spoiler la fin, la leçon de moral qui est ici donné traite de l'amour et la foi que l'on porte pour une croyance et la manière dont on accepte sa concrétisation ou non dans notre réalité.C'est beau, c'est mélancolique et surtout triste quand on constate que tout effort n'est pas forcément récompensé.Les points forts du film sont évidemment la réalisation globale qui nous transporte dans une jungle amazonienne envoûtante et présenter sous diverses teintes et angles. Ce qui en fait à la fois un "personnage" à part entière qui saura tantôt terrifier, tantôt produire chez nous l'enthousiasme.Le jeu d'acteur de Robert Pattinson particulièrement crédible et surtout Tom Holland (le nouveau SpiderMan) bien que n'apparaissant que tard dans le film aura su me rassurer sur les différents registre qu'il est capable de jouer.