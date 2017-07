Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey :Nintendo France mettra en place 350 000 exemplaires du jeu le jour de son lancement le 17 octobre prochain. A titre de comparaison, Nintendo France a mis en place pour le jeu Splatoon 2 sur Nintendo Switch 200 000 exemplaires, soit environ autant que de Nintendo Switch vendues en France, vu que celle-ci s’est écoulée à plus de 250 000 unités sur ce marché depuis son lancement, réalisant des chiffres identiques à la Wii…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/889922283707478018

posted the 07/25/2017 at 08:47 PM by link49