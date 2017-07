Bonjour,Je vois partout que l'on parle de HDMI 2.0, mais aussi 2.0a pour la HDR et 2.0b pour je ne sais quoi. Et on parle déjà d'une éventuelle nouvelle version 2.1.S'agit-il de nouveaux câbles ? Je veux dire, si j'ai un câble HDMI 2.0 faut-il que je le change pour un câble 2.0a pour la HDR ?Cette histoire est assez floue je trouve. Il y a des tonnes de câbles sur les sites en ligne, certains mentionnent juste 2.0 mais compatible HDR, d'autres 2.0a et 2.0b. De plus, même sur les sites spécialisés, je n'y comprends rien.Par ailleurs, qu'elle est la différence avec les câbles HDMI "High Speed" ? Si j'ai bien compris un câble HDMI 2.0 atteint une bande passante de 18G/s, contre 10.2G/s pour la version 1.4. "High Speed" cela veut dire que c'est encore plus ? A quoi cela correspond ?Un câble HDMI 2.0 est-il forcément compatible ethernet, 3D, ARC et avec une bande passante de 18G/s ?Je deviens fou